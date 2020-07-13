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На строительство жилья в Кривошеевке из федерального бюджета выделено более 285 млн. рублей

17:30 | 13.07.2020 | АПК

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Пенза, 13 июля 2020. PenzaNews. 285,2 млн. рублей выделено из федерального бюджета на строительство жилья в селе Кривошеевка Нижнеломовского района в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области». Об этом сообщил заместитель министра – начальник управления развития производства сельскохозяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза региона Эдуард Каташов.

На строительство жилья в Кривошеевке из федерального бюджета выделено более 285 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он добавил, что еще 24,8 млн. рублей направлено из областного бюджета.

«Между министерством сельского хозяйства области и администрацией Кривошеевского сельсовета заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию данного мероприятия, в результате которого планируется ввести 10 тыс. 805 кв. метров жилой площади в этом году и обеспечить жильем 191 семью», — сказал Эдуард Каташов, докладывая о реализации госпрограммы в ходе совещания в правительстве региона, в котором в режиме видеоконференции приняли участие главы администраций городских округов и муниципальных районов.

Замминистра уточнил, что по договорам социального найма квартиры получат работники компаний «ПензаМолИнвест», «Новые фермы» и «Пачелмское хозяйство».

Кроме того, по словам Эдуарда Каташова, семь жилых помещений планируется предоставить работникам сельских администраций Нижнеломовского района.

«Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству заключен 15 июня. Подрядчик — ООО «Евростандарт», — напомнил он.

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