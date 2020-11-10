Пензенская область за 10 месяцев экспортировала продукцию АПК на 93,4 млн. долларов АПК

Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Продукция агропромышленного комплекса на 93,4 млн. долларов, согласно оперативным данным, отправлена из Пензенской области на экспорт в январе-октябре 2020 года, что на 26,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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«Значительная часть экспорта пришлась на мясо и пищевые мясные субпродукты. За 10 месяцев экспорт данной продукции в стоимостном выражении составил 24 млн. долларов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что с января по октябрь текущего года на экспорт отправлены также сахар и кондитерские изделия из него на 17,5 млн. долларов, какао и продукты из него — на 13,9 млн. долларов, свекловичный жом — на 7 млн. долларов, масло подсолнечное — на 4,2 млн. долларов, минеральные воды с добавлением сахара — на 5,9 млн. долларов.