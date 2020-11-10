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Пензенская область за 10 месяцев экспортировала продукцию АПК на 93,4 млн. долларов

09:19 | 10.11.2020 | АПК

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Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Продукция агропромышленного комплекса на 93,4 млн. долларов, согласно оперативным данным, отправлена из Пензенской области на экспорт в январе-октябре 2020 года, что на 26,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Пензенская область за 10 месяцев экспортировала продукцию АПК на 93,4 млн. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Значительная часть экспорта пришлась на мясо и пищевые мясные субпродукты. За 10 месяцев экспорт данной продукции в стоимостном выражении составил 24 млн. долларов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что с января по октябрь текущего года на экспорт отправлены также сахар и кондитерские изделия из него на 17,5 млн. долларов, какао и продукты из него — на 13,9 млн. долларов, свекловичный жом — на 7 млн. долларов, масло подсолнечное — на 4,2 млн. долларов, минеральные воды с добавлением сахара — на 5,9 млн. долларов.

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