В Пензенской области за четыре месяца произведено 129,4 тыс. тонн скота и птицы на убой АПК

Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. 129,4 тыс. скота и птицы на убой в живом весе произведено в Пензенской области в январе-апреле 2021 года, что на 4,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Сельскохозяйственные организации за первые четыре месяца текущего года произвели 93,5% от общего объема — 121 тыс. тонн. Снижение по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составило 4,4%.

Удельный вес хозяйств населения в общем объеме — 5,5%, на их долю пришлось около 7,1 тыс. тонн продукции. Это на 5,7% меньше по сравнению с показателем за январь-апрель 2020-го.

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели за четыре месяца 2021 года около 1,3 тыс. тонн скота и птицы на убой, рост — 56%. Удельный вес таких производителей в общем объеме составил 1%.