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В Пензенской области из-за ситуации с коронавирусом отменено проведение «Дня поля»

16:56 | 06.07.2021 | АПК

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Пенза, 6 июля 2021. PenzaNews. Проведение крупного аграрного мероприятия «День поля», которое должно было состояться на открытой площадке базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области 15 и 16 июля, отменено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В Пензенской области из-за ситуации с коронавирусом отменено проведение «Дня поля». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве напомнили, что в соответствии с изменениями, внесенными 28 июня в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», введены дополнительные ограничения в связи с эпидситуацией по коронавирусу.

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«Согласно тексту официального документа, на территории Пензенской области с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по 31 июля 2021 года включительно запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий; проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий в торговых, развлекательных и торгово-развлекательных центрах (комплексах); проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий на открытом воздухе с численностью участников более 50 человек», — отметили в Минсельхозе Пензенской области.

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