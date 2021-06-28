В Пензенской области из-за коронавируса введены новые ограничения Общество

Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. Новые ограничения введены в Пензенской области в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующие изменения внесены в понедельник, 28 июня, в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области», текст которого изложен в новой редакции.

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Часть ограничений касается массовых мероприятий.

Так, в период по 31 июля 2021 года запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий, при этом предусмотрен ряд исключений, в том числе для съездов, конференций и общих собраний политических партий и их отделений, а также для публичных слушаний и общественных обсуждений.

Введен запрет на проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий в торговых, развлекательных и торгово-развлекательных центрах и комплексах.

Кроме того, запрещены массовые досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные, просветительские, выставочные, рекламные и иные подобные мероприятия на открытом воздухе с численностью участников более 50 человек.

Помимо этого, введено ограничение: во время массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, просветительских, выставочных, рекламных и иных подобных мероприятий при условии их проведения в помещениях, имеющих отдельный наружный вход, допускается очное присутствие граждан в количестве не более 20 человек при условии соблюдения методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Предприятиям общественного питания по-прежнему запрещено оказывать услуги в период с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

Деятельность фуд-кортов и прочих точек общепита в торговых и торгово-развлекательных центрах по-прежнему приостановлена, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

Гражданам рекомендовано ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня 2020 года Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.