В Пензе у филармонии 11 и 12 сентября пройдет ярмарка сельхозпродукции АПК

Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Ярмарка-презентация сельскохозяйственных предприятий Пензенской области состоится неподалеку от областной филармонии в Пензе в предстоящие выходные, 11 и 12 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Товаропроизводители представят горожанам в широком ассортименте местные овощи, картофель, фрукты, яблоки, свежие клубнику, землянику, малину, виноград», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что посетители ярмарки также смогут приобрести молочную продукцию, колбасные изделия, полуфабрикаты, сахар, сыр, яйца, мед, грибы, консервы, растительное масло — конопляное, кунжутное и рыжиковое.

Из текста следует, что будет осуществляться продажа саженцев плодовых и ягодных культур, садового и дачного инвентаря, спецодежды и сувениров.

«Ярмарка будет работать с 9.00», — уточняется в сообщении.