Определен размер компенсации за изъятие свиней в связи с АЧС в Пензенской области АПК

Пенза, 28 ноября 2021. PenzaNews. Размер возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия свиней или свинины в связи с выявлением на территории Неверкинского и Кузнецкого районов очагов африканской чумы свиней (АЧС), определен постановлением правительства Пензенской области №788-пП, которое подписал губернатор Олег Мельниченко.

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«Провести изъятие свиней всех возрастов и мяса (свинины) на территориях эпизоотических очагов и угрожаемых зон, определенных пп. 2.1, 2.2 п. 2 постановления губернатора Пензенской области от 25 ноября 2021 года №208, [...] пп. 2.1.1, 2.1.2 пп. 2.1 п. 2, пп. 2.2.1, 2.2.2 пп. 2.2 п. 2 постановления губернатора Пензенской области от 25 ноября 2021 года №209», — сказано в документе.

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«Установить размер возмещения ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате изъятия свиней всех возрастов и (или) мяса (свинины), на территориях, указанных в п. 1 настоящего постановления, в размере их соответствующей стоимости: в сумме 235 рублей 40 копеек за 1 кг живого веса взрослых особей, 2 тыс. 922 рубля за поросенка до четырех месяцев, 288 рублей 13 копеек за 1 кг свинины», — добавляется в постановлении.

Документом утвержден состав специальной комиссии, созданной для организации и проведения изъятия свиней и свинины, которую возглавил первый заместитель министра – начальник управления ветеринарии Минсельхоза Пензенской области Михаил Максимов.

Предполагается, что изъятие затронет граждан и организации на территории сел План, Неверкино, Каменный Овраг, Бикмурзино, Дмитриевка и Новая Александровка Неверкинского района, а также сел Махалино и Старый Кряжим Кузнецкого района.