Олег Мельниченко посетил Сердобский и Бековский районы Общество

Пенза, 27 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Сердобский и Бековский районы в минувшую субботу, 26 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездок глава региона прокомментировал в своем Telegram-канале.

«В райцентре [Сердобске] благоустраивают общественные пространства и готовят школы к новому учебному году. Приводим в порядок парк «Березовая роща». В прошлый раз, когда я приезжал в Сердобск, по качеству и графику работ были вопросы. Вижу, что все недочеты исправлены, темп взяли хороший, рабочие молодцы. К 1 октября все должно быть готово. Здесь также сделают фонтан. Думаю, что горожане будут довольны. В сквере имени Яблочкова тоже исправляют ошибки. Он уже заметно преобразился. Здесь установили «умную» детскую площадку, поручил сделать для нее безопасное покрытие. Пообщался с местными жителями, они рады, что их город становится уютнее, говорят, что теперь будет место, где погулять с детьми и провести время», — написал Олег Мельниченко.

Он добавил, что возле школы №10 завершается строительство спортивной площадки по проекту «Газпром – детям».

«Все делают на совесть», — отметил губернатор.

Фото: Pnzreg.ru

Из Сердобска глава региона отправился в село Куракино, где посетил школу.

«В селе Куракино после недавнего урагана снесло крышу школы, ее частично залатали, внутри здания провели косметический ремонт, теперь крышу нужно капитально отремонтировать. Поручил выделить 8 миллионов для этого. В этом году работы завершим. Дети должны заниматься в комфортных и безопасных условиях», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В ходе визита в Бековский район губернатор проверил, как исполняются его поручения.

«В поселке Плодосовхоз капитально ремонтируют водопровод. Работы идут по графику. Поговорил с местными жителями, они предложили построить модульный клуб в поселке. Идея замечательная, рассмотрим варианты для ее исполнения. Здесь однозначно необходимо место для досуга и культурного развития», — написал Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что «райцентр тоже становится заметно лучше».

«На Аллее славы провели благоустройство. Здесь теперь чисто и уютно. Мне представили проект развития аллеи, из этого места хотят сделать настоящую точку притяжения жителей. Проект интересный, подумаем, как можно его реализовать. Неподалеку установили площадку ГТО. Она уже пользуется популярностью у молодежи. Пообщался с ребятами, услышал положительные отзывы. Рад, что юные бековцы так любят спорт, а мы смогли создать для них соответствующие условия», — подчеркнул губернатор.

Глава региона сообщил, что также посетил два предприятия.

«Осмотрел площади ГК «Континент». Элеватор работает на полную мощность, и это отлично, потому что уборка зерновых в регионе подходит к завершению, в планах — намолотить не менее 3 млн. тонн зерна. На «Бековском сахарном заводе» установлено современное оборудование. Процессы автоматизируются. Важно, что используется техника российского производства. Условия для сотрудников хорошие, на производства ждут молодежь. По словам председателя совета директоров завода Бориса Николаевича Кулагина, на складе предприятия хранится еще 10 тыс. тонн сахара с прошлого урожая», — написал Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Увиденным [...] удовлетворен. Мои поручения выполняются, а районы становятся лучше и комфортнее для проживания», — резюмировал губернатор.