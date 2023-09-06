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В Пензенской области собрано более 3 млн. тонн зерна

15:32 | 06.09.2023 | АПК

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Пенза, 6 сентября 2023. PenzaNews. Аграрии Пензенской области собрали более 3 млн. тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области собрано более 3 млн. тонн зерна

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Отличная новость, друзья! Наши аграрии миновали отметку в 3 млн. тонн собранного зерна. Мы уже переступили показатели, которых планировали достигнуть в этом году. Средняя урожайность по региону составила 39 центнеров с га. Мощности для хранения урожая предусмотрены», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 6 сентября.

Он подчеркнул, что работа аграриев на полях продолжается.

«Помимо уборочной кампании, они проводят сев озимых культур под урожай 2024 года. Сейчас уже засеяно более 200 тыс. га земли — это 56% от плана. Желаю работникам поля удачи в их нелегком труде!» — добавил Олег Мельниченко.

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