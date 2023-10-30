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В Пензенской области собрано свыше 2 млн. тонн сахарной свеклы

18:54 | 30.10.2023 | АПК

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Пенза, 30 октября 2023. PenzaNews. Валовой сбор сахарной свеклы в Пензенской области составил более 2 млн. тонн, аграриям осталось убрать менее четверти площадей. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Минсельхоза региона в понедельник, 30 октября.

В Пензенской области собрано свыше 2 млн. тонн сахарной свеклы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На отчетную дату в Пензенской области уборка сахарной свеклы проведена на 78% площадей от плана, валовой сбор составил 2 млн. 54 тыс. тонн при средней урожайности 452 центнера с га», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в ряде районов урожайность превышает 500 центнеров с га, наивысшая урожайность составила 630 центнеров с га.

«На сегодняшний день тремя сахарными заводами, находящимися на территории региона, принято и переработано свыше 1 млн. тонн сахарной свеклы, выработано сахара 150 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в этом году в Пензенской области ожидается рекордный урожай сахарной свеклы — свыше 2,5 млн. тонн.

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