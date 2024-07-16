Олег Мельниченко оценил производственные мощности сельхозпредприятий в Белинском и Башмаковском районах АПК

Пенза, 16 июля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко оценил производственные мощности сельхозпредприятий, расположенных на территории двух районов.

Фото: Pnzreg.ru

В Белинском районе глава региона осмотрел поля, на которых ООО «Агромакс» выращивает картофель для производства чипсов, и посетил логистический центр компании, где осуществляется сортировка и упаковка продукции.

Как отметил генеральный директор ООО «Агромакс» Сергей Щеглов, особое внимание уделяется выбору семян.

«Семена берем высоких репродукций. Сорт «Леди Клер» — двойного назначения, от него в восторге переработчики. 100% картофеля для производителей чипсов, но также можно его в торговые сети поставлять», — сказал он.

В Башмаковском районе Олег Мельниченко оценил работу элеватора, производственные мощности которого составляют 150 тыс. тонн единовременного хранения.

По словам генерального директора АО «Башмаковский элеватор» Алексея Руденского, после проведенной модернизации элеватор стал самым мощным в Приволжском федеральном округе.

«Ни у кого нет таких мощных сушилок и такого количества сепараторов. 8 тыс. тонн в сутки официально у нас был завоз в прошлом году, при новой приемке — 9 тыс. тонн», — проинформировал он.

Руководитель предприятия добавил, что в настоящее время готовится проект по увеличению мощности элеватора до 210 тыс. тонн.

Комментируя увиденное, губернатор констатировал, что пензенские сельхозпроизводители нацелены на серьезную работу и рассчитывают на достойный урожай.

«Сохранить его не менее важная задача, которая, я уверен, также будет успешно выполнена», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.