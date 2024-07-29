В Пензенской области собрали первый миллион тонн зерна АПК

Пенза, 29 июля 2024. PenzaNews. Аграрии Пензенской области собрали первый миллион тонн зерна. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Отличное начало новой недели — аграрии Пензенской области получили первый миллион тонн зерна. По данным регионального министерства сельского хозяйства, собрано более трети от запланированного объема урожая. На сегодня обмолочено порядка 310 тыс. га», — написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 29 июля.

Олег Мельниченко отметил, что всего предстоит собрать урожай зерновых и зернобобовых на плошади 875 тыс. га.

«В этом году планируем произвести не менее 2,8 млн. тонн зерна. Кроме этого, рассчитываем произвести более 2 млн. тонн сахарной свеклы, а также около 610 тыс. тонн масличных культур», — напомнил губернатор.

Олег Мельниченко подчеркнул, что Пензенский регион вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны.