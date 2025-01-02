В Пензенской области в 2025 году планируется ввести в оборот 7,5 тыс. га неиспользуемой пашни АПК

Пенза, 2 января 2025. PenzaNews. 7,5 тыс. га неиспользуемой пашни планируется ввести в оборот в Пензенской области в 2025 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства Пензенской области

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«Одна из первоочередных задач, стоящих перед Пензенской областью, — это ввод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Успешное решение данной задачи позволит обеспечить поддержание оптимальных параметров плодородия почвы, повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий, увеличить производство сельскохозяйственной продукции в регионе. [...] В 2025 году запланировано дополнительно ввести в севооборот 7,5 тыс. га необрабатываемой пашни», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что ввод заброшенных земель в оборот — достаточно трудоемкий процесс, требующий применения специализированной техники, сложных агрономических технологий и существенных инвестиций.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2024 году в Пензенской области в оборот было введено 12 тыс. га пашни, при этом планировалось ввести 11 тыс. га.