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Олег Мельниченко обозначил приоритетные направления развития АПК Пензенской области

16:26 | 11.02.2025 | АПК

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Пенза, 11 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обозначил приоритетные направления развития агропромышленного комплекса региона на заседании облправительства, состоявшемся во вторник, 11 февраля.

Олег Мельниченко обозначил приоритетные направления развития АПК Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Указал на необходимость развития сферы переработки аграрной продукции. Эта отрасль дает добавленную стоимость продукта, увеличение налогооблагаемой базы и хороший рост валового регионального продукта. Также считаю важным развивать картофелеводство — тем более, что интерес к этому у наших аграриев есть. И, конечно же, будем продолжать работу по возвращению земли в сельхозоборот и оказывать поддержку нашим аграриям», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что по итогам 2024 года достигнуты достойные показатели.

«Несмотря на возвратные заморозки и последующую засуху, собрано 2,6 млн. тонн зерновых. Валовой сбор сои составил 200 тыс. тонн, что является абсолютным рекордом для Пензенской области. Выработано более 400 тыс. тонн сахара — это еще один наш рекорд. Сельское хозяйство региона продолжает развиваться. За последние несколько лет валовый сбор зерновых вырос в 1,5 раза. Практически в 5 раз увеличились посевные площади сои, поскольку эта культура пользуется высоким спросом», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что по объему производства скота и птицы на убой в живом весе Пензенская область занимает первое место в ПФО, как и по темпам роста производства молока.

«По продуктивности молочного стада наш регион стал лидером среди субъектов РФ», — добавил он.

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