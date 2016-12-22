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Ударивший полицейского по лицу житель Пензы проведет 1,5 года в колонии

10:31 | 22.12.2016 | Криминал

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено 26-летнему жителю Пензы, ударившему полицейского.

Ударивший полицейского по лицу житель Пензы проведет 1,5 года в колонии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«3 октября текущего года, сотрудники полиции в рамках мероприятий по розыску подозреваемого в грабеже, прибыли в помещение кафе на улице Кирова. Когда один из полицейских подошел к посетителю заведения, по внешним признакам походившему на лицо, объявленное в розыск, и попросил выйти на улицу, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что мужчина нанес сотруднику полиции не менее двух ударов рукой в область лица.

«Указанными действиями полицейскому были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как вред здоровью средней тяжести», — отметила собеседница агентства.
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