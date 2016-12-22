Дело возбуждено после инцидента на заводе «Атмис-сахар», где мужчине оторвало руку Криминал

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», возбуждено по факту травмирования мужчины на заводе «Атмис-сахар» в городе Каменке Пензенской области.

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«По данным следствия, 13 декабря 2016 года сотрудник промышленного отдела ООО «СДС» (Москва) находился в ОАО «Атмис-сахар», расположенном в городе Каменке Пензенской области, по служебным вопросам. Находясь в помещении жомопрессового отделения главного корпуса при ремонте и запуске ленточного траспортера мужчина получил телесные повреждения в виде травматического отчленения руки», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она уточнила, что следователи продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

«Назначено проведение ряда экспертиз, изучается изъятая документация, регламентирующая правила техники безопасности на предприятии», — отметила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», данный инцидент оказался в центре внимания федеральных СМИ после того, как командир вылетевшего из Москвы в Пензу самолета, направлявшегося за травмированным французом, сначала потерял сознание по время полета, а впоследствии скончался, не приходя в сознание.