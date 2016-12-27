Мошенник обманул пензенскую сиделку на 130 тыс. рублей Криминал

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. 45-летняя женщина из Пензы лишилась более 130 тыс. рублей при попытке найти работу в качестве сиделки через Интернет.

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«Через 1,5 часа после размещения объявления на ее телефон позвонил неизвестный, который сказал, что готов принять женщину на работу. Под предлогом перечисления предоплаты он попросил ее пройти к банкомату и выполнить ряд операций», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД РФ по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что соискательница, поверив словам незнакомца, последовала его инструкциям, после чего узнала о списании крупной суммы с банковской карты.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.