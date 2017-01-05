В Пензе пресечена деятельность группы, распространявшей наркотики через Интернет Криминал

Пенза, 5 января 2017. PenzaNews. Полицейские пресекли деятельность преступной группы, распространявшей синтетические наркотики на территории Пензенской области через Интернет.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена съемная квартира, в которой полицейские задержали наркокурьера. В дальнейшем были задержаны еще четыре участника группы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве добавили, что из незаконного оборота оперативники изъяли более 5,5 кг наркотиков синтетического происхождения.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы», — сказали в полиции.