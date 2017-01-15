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Полицейские раскрыли угон автомобиля с улицы Лядова в Пензе

09:40 | 15.01.2017 | Криминал

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Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенской полиции раскрыли угон автомобиля «ВАЗ-2108», который был угнан от одного из домов на улице Лядова в ночное время.

Полицейские раскрыли угон автомобиля с улицы Лядова в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, машина 1989 года выпуска была обнаружена на территории села Нечаевка Мокшанского района.

«Стражи порядка установили причастность к совершению преступления четверых жителей Пензенской области в возрасте от 15 до 26 лет, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что злоумышленники были задержаны.

«Они признались в содеянном», — сказали в УМВД, добавив, что по факту угона возбуждено уголовное дело.
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