Полицейские раскрыли угон автомобиля с улицы Лядова в Пензе Криминал

Пенза, 15 января 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенской полиции раскрыли угон автомобиля «ВАЗ-2108», который был угнан от одного из домов на улице Лядова в ночное время.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, машина 1989 года выпуска была обнаружена на территории села Нечаевка Мокшанского района.

«Стражи порядка установили причастность к совершению преступления четверых жителей Пензенской области в возрасте от 15 до 26 лет, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности», — пояснили в ведомстве.

В полиции уточнили, что злоумышленники были задержаны.

«Они признались в содеянном», — сказали в УМВД, добавив, что по факту угона возбуждено уголовное дело.