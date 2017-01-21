В Земетчинском районе 79-летняя пенсионерка попалась на уловку телефонного мошенника Криминал

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. 79-летняя жительница Земетчинского района Пензенской области стала жертвой телефонного мошенничества.

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«На ее сотовый телефон позвонил неизвестный, который голосом, похожим на голос сына, сказал, что потерял сотовый и звонит с нового номера. Несколько минут спустя он перезвонил и пояснил, что его остановили сотрудники ГИБДД за правонарушение, а для его освобождения от административной ответственности необходимо перечислить 25 тыс. рублей на счет абонентского номера сотовой связи», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, следуя инструкциям звонившего, муж пенсионерки перевел всю сумму через оператора почтового отделения.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в управлении.