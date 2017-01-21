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В Пензе полиция начала проверку по факту мошенничества в сфере недвижимости

12:31 | 21.01.2017 | Криминал

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Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, совершенного в отношении 41-летней жительницы Пензы, разместившей в Интернете объявление о продаже комнаты.

В Пензе полиция начала проверку по факту мошенничества в сфере недвижимости

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На ее телефон позвонил неизвестный, который сказал, что хочет приобрести жилье. Под предлогом перечисления предоплаты он попросил выполнить ряд действий. Следуя инструкциям звонившего, женщина подключила услугу «Мобильный банк» к неизвестному ей абонентскому номеру сотовой связи, после чего обнаружила списание со счета 34 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.
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