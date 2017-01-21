В Пензе полиция начала проверку по факту мошенничества в сфере недвижимости Криминал

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества, совершенного в отношении 41-летней жительницы Пензы, разместившей в Интернете объявление о продаже комнаты.

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«На ее телефон позвонил неизвестный, который сказал, что хочет приобрести жилье. Под предлогом перечисления предоплаты он попросил выполнить ряд действий. Следуя инструкциям звонившего, женщина подключила услугу «Мобильный банк» к неизвестному ей абонентскому номеру сотовой связи, после чего обнаружила списание со счета 34 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.