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В Пензе задержан предполагаемый грабитель, вырвавший из рук мужчины пакет с деньгами

15:45 | 25.01.2017 | Криминал

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. 36-летний житель Пензы подозревается в совершении грабежа в отношении представителя торговой организации, у которого неизвестный вырвал из рук пакет с деньгами в сумме 76 тыс. рублей на территории Октябрьского района.

В Пензе задержан предполагаемый грабитель, вырвавший из рук мужчины пакет с деньгами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, вечером мужчина вышел из магазина, чтобы отнести в офис выручку.

«По дороге он решил закурить и вынул из кармана полиэтиленовый пакет, в котором находились деньги. В это время незнакомец вырвал у потерпевшего пакет и скрылся. На улице было темно, и мужчина не смог разглядеть примет злоумышленника. Выяснив у прохожих, в каком направлении убежал нападавший, гражданин сообщил о случившемся в полицию», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что по вызову незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, полицейские установили свидетелей случившегося и изъяли записи камер видеонаблюдения, в итоге была установлена личность подозреваемого.

«Он был доставлен в отдел полиции, опрошен и признался в содеянном. Часть похищенных денег полицейские изъяли дома по месту его жительства, остальное он потратил на личные нужды», — уточнили в управлении.

В полиции добавили, что по факту грабежа возбуждено уголовное дело.
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