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В Пензе мошенники выманили у пенсионерки 40 тыс. рублей под предлогом помощи сыну

14:29 | 01.02.2017 | Криминал

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Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Мошенники обманом заставили 60-летнюю жительницу Пензы перевести им 40 тыс. рублей под предлогом оказания помощи сыну.

В Пензе мошенники выманили у пенсионерки 40 тыс. рублей под предлогом помощи сыну

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На сотовый телефон женщины позвонил неизвестный, который представился сотрудником полиции и сказал, что сын собеседницы совершил ДТП, а для его освобождения от уголовной ответственности необходимо перечислить деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что, следуя инструкциям звонившего, пенсионерка перевела на счета двух абонентских номеров сотовой связи нужную сумму.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в пресс-службе.
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