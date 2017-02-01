В Пензе прокуратура требует пересмотра дела о махинациях в автосалоне «Юго-Западный» Криминал

Пенза, 1 февраля 2017. PenzaNews. Прокуратура принесла апелляционные представления на постановление Первомайского районного суда Пензы от 12 декабря 2016 года, которым было отказано в возвращении уголовного дела о махинациях в автосалоне «Юго-Западный» в надзорное ведомство, а также на приговор от 15 декабря, которым гендиректор компании был оправдан по большинству пунктов обвинения.

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«Приговором Первомайского районного суда Пензы от 15 декабря 2016 года Сергей Коробков, работавший в должности менеджера и генерального директора «Юго-Западного», обвинявшийся органами предварительного следствия в совершении 93 фактов растраты вверенного ему имущества и денежных средств, полученных от реализации сданных гражданами в период с 2011 по 2014 годы в автосалон на комиссию автомашин, был признан виновным в совершении восьми преступлений, по остальным 85 — оправдан. Привлекавшийся вместе с ним к уголовной ответственности менеджер автосалона Павел Катунин, по версии следствия содействовавший Коробкову в 20 эпизодах растраты денежных средств, судом полностью оправдан», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что, по мнению суда, органом следствия и гособвинителем не были представлены достаточные доказательства виновности указанных лиц в совершении преступлений, по которым они были оправданы.

«На постановление и приговор государственным обвинителем принесены апелляционные представления об их отмене и направлении уголовного дела для рассмотрения в Первомайский районный суд Пензы в ином составе судей», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова сообщила, что в апелляционном представлении указывается на противоречие выводов суда о непричастности Сергея Коробкова к 85 эпизодам хищения полученным в ходе рассмотрения дела доказательствам.

«Это, в частности, показания свидетелей о том, что все вопросы сдачи автомашин на комиссию, включая определение их стоимости, они решали именно с Коробковым, и в дальнейшем именно он обещал им вернуть похищенные деньги. Сложившаяся в автосалоне с ведома генерального директора практика подписания бумаг от его имени другими лицами не может расцениваться как непричастность его к заключению ряда агентских договоров на прием автомашин. Действия Павла Катунина, способствовавшие совершению хищения денежных средств Коробковым, в предъявленном органом следствия обвинении должным образом не детализированы», — уточнила она.

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По словам Светланы Артамоновой, выявленные в ходе рассмотрения дела в суде нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства не могли быть устранены в заседании и исключали принятие по делу справедливого решения.

«В связи с этим государственным обвинителем заявлялось ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для для устранения препятствий его рассмотрения судом. Однако это ходатайство судом было оставлено без удовлетворения», — сказала старший помощник прокурора региона.

Она пояснила, что дело по апелляционным представлениям прокурора будет рассмотрено судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда.