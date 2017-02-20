В Сердобске двое рецидивистов осуждены за убийство таксиста и угон Криминал

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. 32-летний уроженец Удмуртии и 40-летний житель Воронежской области осуждены за угон автомобиля, а один из них — также за убийство таксиста в Сердобске Пензенской области.

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«В ноябре 2016 года ранее судимый за совершение убийства уроженец Удмуртии, оставшийся проживать в Сердобске после отбытия наказания, отмечал освобождение из мест лишения свободы своего приятеля, осужденного ранее за угон, который вечером того же дня должен был уехать домой в Воронежскую область. Друзья весь вечер перемещались из одного бара в другой на такси и находились в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, один из мужчин сказал таксисту, что стоимость поездки должна быть уменьшена на 200 рублей.

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«Возражения водителя были пресечены жителем Удмуртии ударом металлической монтировкой по голове. Затем он перетащил водителя в кювет, где добил его, нанеся не менее 9 ударов по голове и шее. После расправы с водителем приятели решили угнать его автомобиль, но не справились с управлением и съехали с дороги недалеко от места убийства», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова уточнила, что одному из мужчин назначено наказание в виде 15 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, а второму — в виде 5 лет в колонии строгого режима.

«Виновный в убийстве должен возместить в пользу сына и дочери потерпевшего материальный ущерб в сумме 70 тыс. 500 рублей и моральный вред в сумме 1 млн. рублей», — добавила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ.

Она отметила, что приговор не вступил в законную силу.