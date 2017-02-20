В отношении вице-мэра Пензы возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР России по региону возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Пензы по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по связям со СМИ Людмила Фомина, основанием послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Пензенской области.

«По данным следствия, в июне 2016 года заместитель главы администрации города Пензы, зная, что он не обладает в указанный период полномочиями по подписанию постановлений от имени мэра, внес в официальный документ заведомо ложные сведения. Чиновник как исполняющий обязанности главы администрации города лично подписал постановление о предоставлении земельного участка на территории садоводческого товарищества в собственность гражданину, датированное задним числом — февралем 2016 года», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время постановление отменено как незаконное.

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«Таким образом, указанный официальный документ не соответствует дате его фактического подписания, что в результате повлекло незаконное предоставление в собственность гражданину земельного участка стоимостью не менее 1 млн. 600 тыс. рублей», — отметила Людмила Фомина.

Она сообщила, что на данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

О ком из заместителей мэра идет речь, представитель следственного управления не уточнила.

В настоящее время у главы администрации Пензы Виктора Кувайцева пять заместителей.

Первым вице-мэром является Сергей Волков, который отвечает за вопросы, связанные с организацией деятельности городской администрации.

В ранге заместителей трудятся четыре человека: Юрий Ильин, курирующий городское хозяйство; Андрей Шевченко, в зоне ответственности которого находятся сферы экономики и развития предпринимательства; Ирина Ширшина, отвечающая за земельные градостроительные вопросы; а также Владимир Попков, координирующий социальную политику и развитие местного самоуправления.