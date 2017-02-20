Фигурантом дела о служебном подлоге в мэрии Пензы стал Владимир Попков Криминал

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Уголовное дело о служебном подлоге, о возбуждении которого стало известно днем в понедельник, 20 февраля, заведено против вице-мэра Пензы по социальной политике и развитию местного самоуправления Владимира Попкова. Об этом сообщает «Российская газета».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным издания, основанием для возбуждения дела послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что в результате действий заместителя главы администрации Пензы вице-губернатору Валерию Савину был незаконно передан в собственность земельный участок стоимостью 1,6 млн. рублей.

В настоящее время Владимир Попков находится на больничном.

В мэрии уголовное дело не комментируют.

Читайте также

В Пензе прокуратура опротестовала постановление о выделении земли вице-губернатору

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Пензы возбуждено по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог» первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР России по региону.

По данным следствия, в июне 2016 года замглавы администрации города, зная, что он не обладает в указанный период полномочиями по подписанию постановлений от имени мэра, внес в официальный документ заведомо ложные сведения. Чиновник как исполняющий обязанности главы администрации города лично подписал постановление о предоставлении земельного участка стоимостью не менее 1 млн. 600 тыс. рублей на территории садоводческого товарищества в собственность гражданину, датированное задним числом — февралем 2016 года.

В настоящее время постановление отменено как незаконное.