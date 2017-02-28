На причастность к убийству мальчика в Сурске проверяют несколько человек — СКР Криминал

Пенза, 28 февраля 2017. PenzaNews. Следователи проверяют несколько местных жителей на причастность к убийству 10-летнего мальчика в Сурске Пензенской области, тело которого было обнаружено около магазина на улице Полевой вечером в минувший понедельник, 27 февраля. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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«Ребенок возвращался домой после занятий у репетитора, однако в установленное время не вернулся. Тело мальчика обнаружил местный житель, который сообщил об этом в правоохранительные органы», — сказала она.

Светлана Петренко отметила, что произошедшая трагедия не может никого оставить равнодушным.

«Следственный комитет вновь обращается ко всем родителям, педагогам, просто неравнодушным людям с просьбой быть внимательными к детям, особенно когда они остаются на улице без сопровождения взрослых. Ведь чужих детей не бывает, и своевременная реакция простых граждан, возможно, поможет уберечь наших детей от беды», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области был убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора.

Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные специалисты регионального управления СКР. Назначен ряд судебных экспертиз.

На причастность к совершению преступления проверяют нескольких местных жителей.

Случившееся стало трагедией для жителей города Сурска с населением менее 7 тыс. человек.