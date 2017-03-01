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В Пензе женщина лишилась более 120 тыс. рублей при попытке сдать комнату

09:18 | 01.03.2017 | Криминал

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Пенза, 1 марта 2017. PenzaNews. 54-летняя жительница Пензы лишилась более 120 тыс. рублей при попытке сдать внаем комнату на общей кухне через Интернет.

В Пензе женщина лишилась более 120 тыс. рублей при попытке сдать комнату

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Женщина разместила объявление на сайте Avito.ru. Через некоторое время на ее телефон позвонил неизвестный, который сказал, что желает снять комнату и под предлогом перечисления предоплаты попросил продиктовать номер банковской карты, фамилию, имя и отчество собеседницы, а также подойти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям неизвестного, женщина набрала комбинацию цифр и назвала собеседнику коды, поступившие на ее сотовый телефон, после чего обнаружила списание средств.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — добавили в управлении.
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