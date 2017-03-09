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В Сердобском районе мужчина подозревается в убийстве товарища выстрелом в голову из ружья

09:24 | 09.03.2017 | Криминал

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Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. 49-летний мужчина подозревается в убийстве знакомого выстрелом из ружья в деревне Орловка Сердобского района Пензенской области.

В Сердобском районе мужчина подозревается в убийстве товарища выстрелом в голову из ружья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вечером 5 марта в правоохранительные органы поступил сигнал об обнаружении в хозяйственных постройках на территории пруда в деревне Орловка тела 59-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что мужчины вместе жили вблизи пруда, причем подозреваемый трудился разнорабочим, а убитый помогал ему в уходе за скотом.

«По данным следствия, после распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в голову потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте», — уточнила собеседница агентства.

Людмила Фомина добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

«В настоящее время мужчина задержан, он дал признательные показания. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Назначены судебные экспертизы, ведутся допросы свидетелей, а также следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметила она.
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