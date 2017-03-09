В Пензе мать восьмерых детей осуждена за серию краж и взятые на чужой паспорт кредиты Криминал

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы и штрафа в размере 25 тыс. рублей матери восьмерых малолетних детей за шесть краж, хищение документов и мошенничество с кредитами.

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«На протяжении июня–августа 2016 года женщина приходила на территории садоводческих товариществ Пензы, где при помощи отвертки трижды проникала в дачные дома и совершала кражи», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда города.

Он отметил, что, оставшись одна в комнате в гостях, она также украла золотые изделия, 6 тыс. рублей и паспорт.

«Женщина воспользовалась паспортом для оформления займов и кредитов, причинив своими действиями потерпевшим материальный ущерб на общую сумму 120 тыс. 318 рублей. Так, в середине августа 2016 года она в офисе продаж компании «Билайн» предоставила менеджеру ложные сведения о лице, получающем кредит, показав украденный паспорт, и оформила договор на покупку мобильного телефона «Samsung», причинив ПАО «ВымпелКом» ущерб на сумму 32 тыс. 292 рубля», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что женщина также присвоила лежавший на лавочке возле многоквартирного дома планшет «Lenovo».

По словам представителя суда, по итогам рассмотрения дела были удовлетворены иски потерпевших на сумму свыше 98 тыс. рублей.

«Приговор вступил в законную силу», — резюмировал собеседник агентства.