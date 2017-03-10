Один из подозреваемых в похищении жителя Кузнецка был сотрудником полиции — СКР Криминал

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Один из подозреваемых в похищении и убийстве жителя Кузнецка Пензенской области, совершенных в начале декабря 2016 года, был действующим сотрудником полиции. Об этом сообщил руководитель отдела криминалистики следственного управления СКР по региону Александр Аброськин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 10 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[1 декабря] поступило заявление от его жены о том, что в 4.00 к ним приехали двое сотрудников полиции и забрали ее мужа, после этого он пропал. Из ее показаний следовало, что увезли его, возможно, на автомашине «Volkswagen Golf». В двух кварталах от дома в гаражном массиве нами были обнаружены на краю дороги осколки стекла и следы крови. Незамедлительно была проведена генетическая экспертиза, которая показала, что кровь эта принадлежит нашему пропавшему», — поделился он результатами расследования.

По словам Александра Аброськина, отрабатывалось несколько версий, среди которых — заказное похищение, инициированное тещей погибшего.

«Стали отрабатывать ее связи. […] Получили информацию о том, что она имела постоянный телефонный контакт с действующим сотрудником полиции […] и одним жителем города Пензы, который и имел машину «Volkswagen Golf». Незамедлительно были организованы мероприятия по установлению их места нахождения и задержания. При осмотре машины было установлено отсутствие одного бокового стекла. Экспертиза потом показала, что идентичные стекла были обнаружены в гаражном массиве и осыпь стекла была в машине. Кроме того, была обнаружена кровь в машине», — сказал руководитель отдела криминалистики.

Он подчеркнул, что кровь принадлежала потерпевшему.

«После задержания они признались в совершении похищения и убийстве. Из их показаний следовало, что после того, как они посадили мужчину в машину и повезли его в определенное место, он догадался, что в отношении него будет совершено что-то ужасное, начал биться, ударился головой о стекло, разбил его. После этого они его избили, надели на голову полиэтиленовый пакет, обмотали скотчем и повезли в лесной массив за городом, где вытащили из машины. К моменту он уже находился в бессознательном состоянии от асфиксии. […] Оттащили в лес, нанесли два ножевых ранения в шею, закопали в снег и завалили ветками», — пояснил Александр Аброськин.

По его словам, подозреваемые показали место, где был спрятан труп.

«Мы его нашли, извлекли, провели экспертизу. По пакету, который был на голове, и скотчу […] пригодных для идентификации следов пальцев мы не нашли, назначили генетику. Генетика нам дала, что на пакете и скотче выявлен потожир всех трех обвиняемых», — отметил он, уточнив, что еще одним соучастником был сожитель тещи.

«Мы экспертизой полностью доказали их причастность к совершению данного преступления», — резюмировал Александр Аброськин, добавив, что расследование дела подходит к своему завершению.