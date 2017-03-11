Полицейский, подозреваемый в похищении человека, уволен по отрицательным мотивам — УМВД Криминал

Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Полицейский, который, по версии следствия, причастен к похищению и убийству жителя Кузнецка Пензенской области, уволен из правоохранительных органов по отрицательным мотивам. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Ольга Евдокимова, комментируя сведения, озвученные накануне руководителем отдела криминалистики областного следственного управления СКР Александром Аброськиным.

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Она пояснила, что по факту случившегося сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области была проведена проверка.

«По ее результатам начальник ОМВД, заместитель начальника – начальник полиции, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, командир взвода патрульно-постовой службы и командир роты ППС привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — уточнила собеседница агентства.

Ольга Евдокимова отметила, что в случае если вина бывшего полицейского будет доказана, он понесет ответственность за преступление в соответствии с действующим законодательством.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сигнал об исчезновении 24-летнего жителя Кузнецка Пензенской области поступил в правоохранительные органы 1 декабря 2016 года.

По подозрению в его похищении и убийстве были задержаны двое мужчин из Кузнецкого района и житель Пензы.

10 марта 2017 года на пресс-конференции, посвященной итогам 2016 года, руководитель отдела криминалистики следственного управления СКР по региону Александр Аброськин сообщил, что одна из версий, которая отрабатывалась следователями — похищение потерпевшего по заказу тещи. При этом, по его словам, один из подозреваемых на момент совершения преступления являлся действующим сотрудником полиции.