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Убийца Эдуарда Иоффе приговорен к 8 годам лишения свободы

10:26 | 14.03.2017 | Криминал

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено 29-летнему жителю Пензы за убийство предпринимателя Эдуарда Иоффе.

Убийца Эдуарда Иоффе приговорен к 8 годам лишения свободы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«21 октября 2016 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в лесном массиве примерно в 2 км от села Старая Каменка Пензенского района тела мужчины с признаками насильственной смерти. Впоследствии погибший был опознан как 50-летний житель Пензы, который числился без вести пропавшим», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что 16 октября 2016 года в своем офисе на улице Литвинова в ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений из-за неисполнения обязательств мужчина нанес деловому партнеру травматическим пистолетом не менее 20 ударов и выстрелил в голову, отчего тот скончался на месте.

«С целью сокрытия следов совершенного им преступления, 29-летний мужчина избавился от одежды и документов убитого, а его тело вывез на машине в лесной массив в Пензенском районе», — отметила собеседница агентства.

Людмила Фомина добавила, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2016 года в полицию от родственников поступило заявление об исчезновении Эдуарда Иоффе. На возможную причастность к его пропаже были проверены более 10 человек, в том числе подчиненные и партнеры по бизнесу.

Тело Эдуарда Иоффе было обнаружено 21 октября в лесном массиве в 2 км от села Старая Каменка. Подозреваемый был задержан по горячим следам. По данным полиции, в ходе допроса он признался в содеянном.

По информации, которая имеется в распоряжении ИА «PenzaNews», осужденный — пензенский предприниматель Виталий Тэн-Чагай. Согласно сведениям, размещенным на сайте суда, уголовное дело рассматривал судья Сергей Прошкин. Первое заседание по данному делу состоялось 16 февраля в Октябрьском районном суде Пензы.
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