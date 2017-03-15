В Пензе ищут человека, продавшего 18-летней спортсменке станозолол в таблетках Криминал

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» возбуждено по факту сбыта неустановленным лицом сильнодействующих веществ в Пензе.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, на территории Ленинского района у 18-летней студентки были обнаружены и изъяты таблетки со станозололом в составе, включенным в утвержденный правительством РФ список сильнодействующих веществ.

«По словам девушки, она активно посещает один из городских тренажерных залов и для личного употребления в целях улучшения аппетита, повышения своих показателей в спорте, поднятия настроения и быстрого набора мышечной массы приобрела вблизи торгового центра «ЦУМ» за 2 тыс. 800 рублей у наглядно знакомого 16 маленьких таблеток в полимерной упаковке, содержащих в своем составе станозолол», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, девушка знала, что эти таблетки вредны для здоровья, а их оборот на территории РФ является незаконным.