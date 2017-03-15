13:09:16 Среда, 15 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ «ВолгаИнтерМедиа» опровергает лживую информацию в СМИ о ее деятельности

В Пензе ищут человека, продавшего 18-летней спортсменке станозолол в таблетках

12:39 | 15.03.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» возбуждено по факту сбыта неустановленным лицом сильнодействующих веществ в Пензе.

В Пензе ищут человека, продавшего 18-летней спортсменке станозолол в таблетках

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, на территории Ленинского района у 18-летней студентки были обнаружены и изъяты таблетки со станозололом в составе, включенным в утвержденный правительством РФ список сильнодействующих веществ.

«По словам девушки, она активно посещает один из городских тренажерных залов и для личного употребления в целях улучшения аппетита, повышения своих показателей в спорте, поднятия настроения и быстрого набора мышечной массы приобрела вблизи торгового центра «ЦУМ» за 2 тыс. 800 рублей у наглядно знакомого 16 маленьких таблеток в полимерной упаковке, содержащих в своем составе станозолол», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, девушка знала, что эти таблетки вредны для здоровья, а их оборот на территории РФ является незаконным.
Актуальное
Читайте также
Взыскание алиментов должно быть приоритетом для пензенских приставов — Валерий Савин В Пензенской области ограничение должников в спецправе показало свою эффективность
Лжесотрудник Центробанка пообещал жителю Пензы компенсацию за биодобавки В Пензе жителям четырех домов произвели перерасчет платы за ЖКУ
В Пензенской области есть проблемы с выдворением иностранных граждан — Евгений Пазечко Команда шестого отряда ФПС по Пензенской области стала лучшей в ликвидации последствий ДТП
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама