В Спасском районе женщина подозревается в ложном доносе о насилии над дочерью Криминал

Пенза, 28 марта 2017. PenzaNews. 34-летняя жительница Спасского района Пензенской области подозревается в заведомо ложном доносе в отношении знакомого мужчины.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, в феврале текущего года женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов выдуманную историю о том, что 32-летний мужчина, проживавший в ее доме, совершил насильственное преступление сексуального характера в отношении ее малолетней дочери. При этом она была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по связям со СМИ Людмила Фомина.

Она пояснила, что обман вскрылся при проверке заявления.

«Женщина созналась, что все это придумала и уговорила ребенка подтвердить совершение преступления. С ее слов, она оговорила мужчину после того, как узнала, что он больше не будет проживать в ее доме и передавать плату за жилье», — сказала собеседница агентства.

Людмила Фомина отметила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.