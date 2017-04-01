Угрожавший женщине бензопилой и укравший кур житель Пашково осужден условно Криминал

Пенза, 1 апреля 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено жителю села Пашково Пензенской области, который признан судом виновным в угрозе убийством и краже.

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«3 ноября 2016 года мужчина пришел к знакомой, чтобы распилить ей дрова. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире потерпевшей, держа в руках работающую бензопилу, в словесной форме стал высказывать угрозы убийством в ее адрес. После того, как бензопила заглохла от того, что на неё намоталась штора, мужчина взял со стола кухонный нож и стал намахиваться на женщину, продолжая высказывать угрозы», ― сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Земетчинского районного суда.

Он уточнил, что потерпевшая восприняла угрозу убийством реально, так как с учетом сложившейся обстановки имелись объективные основания для ее осуществления.

«22 декабря он пришел к надворным постройкам в селе Пашково. Через незапертую дверь незаконно проник в сарай, откуда похитил двух кур и двух петухов. Затем проник в баню, откуда похитил два ведра зерна пшеницы. После чего с места преступления скрылся, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму 1 тыс. 528 рублей», ― добавил собеседник агентства.

По его словам, суд также взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей.