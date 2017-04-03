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Ударивший пенсионера в Вадинске полицейский будет уволен — МВД

16:28 | 03.04.2017 | Криминал

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Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Полицейский, причинивший телесные повреждения пенсионеру в Вадинске Пензенской области, будет уволен. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в управлении МВД России по региону.

Ударивший пенсионера в Вадинске полицейский будет уволен — МВД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Участковым уполномоченным полиции был задержан гражданин за появление в общественном виде в состоянии опьянения. В отношении него полицейский составил административный материал. Через некоторое время мужчина написал заявление в правоохранительные органы, заявив о том, что сотрудник полиции при задержании причинил ему телесные повреждения», — пояснили в ведомстве.

В полиции напомнили, что приговором суда первой инстанции полицейский был признан виновным в превышении полномочий.

«После вступления приговора в законную силу он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — резюмировали в пресс-службе.
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