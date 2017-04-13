Жительница Пензы лишилась почти 100 тыс. рублей в надежде получить «Lexus» Криминал

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. 45-летняя жительница Пензы перевела мошенникам в общей сложности 97 тыс. рублей в надежде получить автомобиль «Lexus LX-570» в качестве выигрыша.

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«На ее мобильный телефон в приложении «Viber» поступило сообщение от неизвестного абонента: «Напоминаем, по результатам маркетинговой акции Ваш номер оказался призером, и Вы стали обладателем автомобиля «Lexus LX-570». Информация по телефону …», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по указанному номеру женщине предложили зарегистрировать электронный кошелек и положить на него 5 тыс. рублей за участие в розыгрыше.

«Впоследствии эти деньги женщина перевела на счет банковской карты», — уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что затем ее убедили оплатить комиссию в сумме 92. тыс. рублей для получения выигрыша.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — резюмировали в УМВД.