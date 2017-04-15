В Бессоновском районе у мужчины изъяли 26 граммов марихуаны Криминал

Бессоновка, 15 апреля 2017. PenzaNews. 26-летний житель Бессоновского района Пензенской области подозревается в незаконном обороте наркотиков.

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«В ходе обыска полицейские обнаружили в домовладении мужчины, привлекавшегося к уголовной ответственности, два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения, предположительно, марихуаной массой более 26 граммов», ― сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что изъятое вещество было направлено на исследование, по результатам которого определено как наркотическое.

«По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело», ― добавили в полиции.