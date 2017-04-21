В пресс-службе УФСБ пока не комментируют информацию о деле против Геннадия Березина Криминал

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ РФ по Пензенской области пока никак не комментирует появившуюся в СМИ информацию об уголовном деле в отношении главы администрации Городищенского района Геннадия Березина, которое, по имеющимся сведениям, возбуждено по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

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В ведомстве корреспонденту ИА «PenzaNews» рекомендовали обратиться со всеми вопросами в пресс-службу регионального следственного управления СКР.

«Если речь идет о ст. 285 УК РФ, то по подследственности этим занимаются следователи Следственного комитета», — пояснили в пресс-службе.

В свою очередь и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова сообщила ИА «PenzaNews», что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Ранее источник в правоохранительных органах проинформировал о том, что обыски в кабинете главы администрации Городищенского района Геннадия Березина проводили не только сотрудники СКР, но и ФСБ.

Сам Геннадий Березин в настоящее время недоступен для комментариев.