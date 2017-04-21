16:39:59 Пятница, 21 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В пресс-службе УФСБ пока не комментируют информацию о деле против Геннадия Березина

15:00 | 21.04.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ РФ по Пензенской области пока никак не комментирует появившуюся в СМИ информацию об уголовном деле в отношении главы администрации Городищенского района Геннадия Березина, которое, по имеющимся сведениям, возбуждено по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

В пресс-службе УФСБ пока не комментируют информацию о деле против Геннадия Березина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве корреспонденту ИА «PenzaNews» рекомендовали обратиться со всеми вопросами в пресс-службу регионального следственного управления СКР.

«Если речь идет о ст. 285 УК РФ, то по подследственности этим занимаются следователи Следственного комитета», — пояснили в пресс-службе.

В свою очередь и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова сообщила ИА «PenzaNews», что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию.

Ранее источник в правоохранительных органах проинформировал о том, что обыски в кабинете главы администрации Городищенского района Геннадия Березина проводили не только сотрудники СКР, но и ФСБ.

Сам Геннадий Березин в настоящее время недоступен для комментариев.
Актуальное
Читайте также
Заречный вырвался в лидеры инвестрейтинга городов и районов Пензенской области «Ростелеком» расширяет возможности тарифного плана «Игровой» для «Домашнего интернета»
Алексей Мерзликин из Пензы примет участие в чемпионате Европы В Пензе суд счел незаконным заключение комиссии, не признавшей дом аварийным
Жители Пензенской области выйдут на субботники 29 апреля В Пензе садоводы настояли на начале дачного сезона 22 апреля
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама