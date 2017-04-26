16:25:28 Среда, 26 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВОСТЬ ДНЯ Проект решения о досрочном прекращении полномочий 11 депутатов гордумы Пензы отклонен

В Пензенской области 15-летний подросток лишен свободы на 6 лет за убийство

11:19 | 26.04.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. 15-летний юноша приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за убийство своей дальней родственницы в Лунинском районе Пензенской области.

В Пензенской области 15-летний подросток лишен свободы на 6 лет за убийство

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«5 января 2017 года в вечернее время молодой человек, преследуя цель хищения денежных средств у своей дальней родственницы, подошел к одному из домов селе Засурском. Чтобы попасть внутрь, он разбил рукой стекло в оконной раме террасы. Не найдя ничего ценного, злоумышленник собрался уже уходить, но в это время вернулась хозяйка жилища», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она добавила, что женщина высказала оскорбления в адрес родственника, а тот в свою очередь вооружился лежавшим на стуле молотком и начал бить ее по голове и шее.

«Затем злоумышленник вооружился поднятым с пола в комнате ножом и нанес им несколько ударов в область шеи. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — уточнила собеседница агентства.

Юлия Пилясова пояснила, что после произошедшего молодой человек скинул тело родственницы в подпол, а входную дверь дома запер снаружи.

«Приговор в законную силу не вступил», — сказала она.
Актуальное
Читайте также
В Пензе прокуратура усмотрела в действиях Минюста нарушения прав НКО В Пензе пройдет слет юных патриотов «Равнение на Победу»
На территории «Золотаревского городища» предложено создать экспозицию о битве XIII века В Заречном из квартиры 77-летней пенсионерки украли телевизор
В Пензенской области наметилась тенденция к распространению вирусного гепатита А Вице-мэр Пензы сообщил о сложностях в развитии муниципально-частного партнерства
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама