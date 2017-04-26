В Пензенской области 15-летний подросток лишен свободы на 6 лет за убийство Криминал

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. 15-летний юноша приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за убийство своей дальней родственницы в Лунинском районе Пензенской области.

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«5 января 2017 года в вечернее время молодой человек, преследуя цель хищения денежных средств у своей дальней родственницы, подошел к одному из домов селе Засурском. Чтобы попасть внутрь, он разбил рукой стекло в оконной раме террасы. Не найдя ничего ценного, злоумышленник собрался уже уходить, но в это время вернулась хозяйка жилища», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она добавила, что женщина высказала оскорбления в адрес родственника, а тот в свою очередь вооружился лежавшим на стуле молотком и начал бить ее по голове и шее.

«Затем злоумышленник вооружился поднятым с пола в комнате ножом и нанес им несколько ударов в область шеи. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия», — уточнила собеседница агентства.

Юлия Пилясова пояснила, что после произошедшего молодой человек скинул тело родственницы в подпол, а входную дверь дома запер снаружи.

«Приговор в законную силу не вступил», — сказала она.