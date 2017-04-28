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В Кузнецке две женщины осуждены за кражу щенка овчарки из придорожного кафе

08:50 | 28.04.2017 | Криминал

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Кузнецк, 28 апреля 2017. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области признал двух молодых женщин, которые в январе 2017 года вступили в сговор в придорожном кафе и тайно похитили щенка немецкой овчарки, виновными в краже.

В Кузнецке две женщины осуждены за кражу щенка овчарки из придорожного кафе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, одна из них, убедившись, что за ней никто не наблюдает, взяла чужого щенка стоимостью 4 тыс. 875 рублей и положила его в картонную коробку из-под обуви.

«Вторая взяла ее и вышла из помещения придорожного кафе. После этого злоумышленницы с похищенным с места преступления скрылись», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что подсудимые согласились с предъявленным им обвинением в полном объеме.

Представитель суда уточнил, что им назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно каждой.

По его словам, после вступления приговора в силу щенка, который является по делу вещественным доказательством, решено оставить у законного владельца.
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