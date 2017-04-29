По факту избиения мужчины на улице Тамбовской в Пензе возбудили дело Криминал

Пенза, 29 апреля 2017. PenzaNews. Полиция возбудила дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью после конфликта в квартире одного из домов на улице Тамбовской в Пензе, в результате которого 21-летний мужчина был госпитализирован с многочисленными телесными повреждениями.

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«При проверке установлено, что в ночное время в ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры потерпевшего избил руками и ногами 21-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что злоумышленник был задержан.

Обстоятельства случившегося выясняются.