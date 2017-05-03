Вступил в силу приговор убийце пензенского предпринимателя Эдуарда Иоффе Криминал

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Приговор, согласно которому бизнесмен Виталий Тэн-Чагай проведет 8 лет в колонии строгого режима за убийство предпринимателя Эдуарда Иоффе, вступил в законную силу в среду, 3 мая.

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«Суд установил, что индивидуальный предприниматель Виталий Тэн-Чагай 16 октября 2016 года находился с бизнес-партнером в своем офисе на улице Литвинова. В ходе ссоры из-за неисполненных обязательств Виталий Тэн-Чагай нанес мужчине травматическим пистолетом не менее 20 ударов по различным частям тела, а затем выстрелил в голову. В результате потерпевший скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что с целью сокрытия следов преступления Виталий Тэн-Чагай вывез и выбросил тело убитого на безлюдный участок в районе села Старая Каменка.

«Через пять дней труп был обнаружен женщиной, которая выгуливала собак. Она вызвала сотрудников полиции», — напомнила собеседница агентства.

По ее словам, осужденный свою вину признал частично.

«Он пояснил, что в 2014 году познакомился с потерпевшим, который оказывал ему за плату посреднические услуги по оформлению в собственность земельного участка. С этого времени у них сложились приятельские и деловые отношения, конфликтов не было. Мужчина предложил Виталию Тэн-Чагаю помочь приобрести земельные участки для предпринимательских целей. Тот передал потерпевшему 6 млн. рублей без документального подтверждения. В результате оформить участки не удалось, а деньги мужчина не возвращал. Он понял, что потерпевший его обманул. Кроме того, погибший сообщил, что у него могут отнять бизнес. В момент совершения преступления бизнесмен находился в состоянии душевного волнения, а потерпевший оскорбил и ударил его. В ходе ссоры он достал ранее приобретенный пистолет, которым убил бизнес-партнера», — сказала Наталья Быченкова.

Она добавила, что впоследствии злоумышленник убрал следы крови у себя в кабинете, вывез оттуда мебель и сделал ремонт.

По словам пресс-секретаря облсуда, не согласившись с приговором, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы, а прокурор принес представление.

«Однако судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, изучив их доводы, оставила жалобы и представление без удовлетворения», — уточнила собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2016 года в полицию от родственников поступило заявление об исчезновении Эдуарда Иоффе. На возможную причастность к его пропаже были проверены более 10 человек, в том числе подчиненные и партнеры по бизнесу.

Тело Эдуарда Иоффе было обнаружено 21 октября в лесном массиве в 2 км от села Старая Каменка. Подозреваемый был задержан по горячим следам. В ходе допроса он признался в содеянном.