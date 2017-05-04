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Вырвавший из рук мужчины пакет со спиртным житель Белинского района осужден условно

12:57 | 04.05.2017 | Криминал

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Белинский, 4 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено жителю Белинского района Пензенской области 1989 года рождения, который признан виновным в совершении грабежа с применением насилия, не опасным для жизни и здоровья человека.

Вырвавший из рук мужчины пакет со спиртным житель Белинского района осужден условно

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В начале марта 2017 года в ночное время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь около дома потерпевшего, мужчина подошел к нему и потребовал отдать ему пакет с алкогольными напитками и продуктами питания. Потерпевший ответил ему отказом», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Белинского районного суда.

Он добавил, что после этого осужденный, удерживая одной рукой потерпевшего, ударил его по ноге, в результате чего тот упал на землю.

«После этого он вырвал из рук потерпевшего пакет с содержимым на сумму 729 рублей и скрылся с места преступления», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, при вынесении наказания суд среди прочего принял во внимание размер похищенного, явку с повинной, чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
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