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Молодой житель Белинского района получил условный срок за нападение на полицейского

16:14 | 16.05.2017 | Криминал

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Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года назначено жителю Белинского района Пензенской области 1991 года рождения за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении полицейского при исполнении служебных обязанностей.

Молодой житель Белинского района получил условный срок за нападение на полицейского

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Белинского районного суда, двое полицейских увидели группу нарушавших общественный порядок граждан в райцентре во время ночного патрулирования в конце февраля 2017 года.

«Сотрудник полиции потребовал от них соблюдения общественного порядка и прекращения противоправных действий. Однако один из нарушителей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выражая недовольство законными действиями полицейского, нанес ему не менее двух ударов в лицо», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что приговор вступил в силу во вторник, 16 мая.
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