Молодой мужчина получил условный срок за попытку ограбить пункт микрозаймов Криминал

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено мужчине 1998 года рождения за попытку ограбить микрофинансовую фирму в городе Кузнецке Пензенской области в феврале 2017 года.

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«В вечернее время мужчина надел заранее приготовленную маску и перчатки, подошел к входной двери офиса, которая была заперта изнутри и постучался в нее. После того, как находившаяся там женщина открыла входную дверь, он с силой втолкнул ее внутрь помещения и, освободив дверной проход, проник в помещение», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

По его словам, злоумышленник потребовал передать ему все деньги, имеющиеся на тот момент в офисе — 38,5 тыс. рублей.

«Затем подсудимый схватил женщину за руки, сдавил запястья, выкручивая их, она не устояла на ногах и упала на пол, ударившись голенью. Однако молодой мужчина не смог довести до конца свой преступный умысел, поскольку женщина, поднявшись с пола, оказала ему активное сопротивление. Она закричала о помощи, чем привела его в замешательство, и вытолкнула его из помещения на улицу, закрыв входную дверь», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что молодой мужчина согласился с обвинением, раскаялся в содеянном, принес потерпевшей извинения и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

«Поскольку в результате действий подсудимого потерпевшая испытала физическую боль и серьезные моральные и нравственные переживания, заявленные ею исковые требования об имущественной компенсации морального вреда суд счел законными и удовлетворил в полном объеме, взыскав с осужденного в ее пользу 10 тыс. рублей», — отметил представитель суда.

Он отметил, что приговор не вступил в законную силу.