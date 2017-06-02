В Сосновоборске суд взыскал с экс-главы администрации незаконно полученные деньги Криминал

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании с бывшего главы администрации Сосновоборского района Пензенской области Александра Дадаева, осужденного за преступление коррупционной направленности, 30 тыс. рублей, которые были получены им за совершение противоправных действий.

Фото: Sosnovoborsk.pnzreg.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, Александр Дадаев признал исковые требования в полном объеме.

«Решение суда в настоящее время не вступило в законную силу», — отметила собеседница агентства.

Она напомнила, что приговором от 30 сентября 2016 года Александр Дадаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Следствием и судом было установлено, что в ноябре 2015 года глава администрации Сосновоборского района Александр Дадаев по результатам проведения аукциона заключил с индивидуальным предпринимателем, с которым поддерживал дружеские отношения, договор купли-продажи муниципального имущества — котельного оборудования, находящегося в здании бывшего профессионального училища. Он дал незаконные указания подчиненным включить в договор и акт приема-передачи дополнительного имущества — оборудования отопительной системы, находящегося в том же здании.

Приговором суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года.