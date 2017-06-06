СКР прекратил дело о гибели мальчика из Каменки от ожогов 90% тела Криминал

Пенза, 6 июня 2017. PenzaNews. Следственные органы СКР по Пензенской области приняли решение о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту получения ожогов 10-летним мальчиком в городе Каменке, который впоследствии скончался в больнице Нижнего Новгорода. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Людмила Фомина.

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«Вечером 3 июня 2016 года двое 10-летних и двое 13-летних подростков находились на берегу реки Атмис. У одного из них был мопед. Когда пострадавший мальчик стоял рядом с мопедом, крышка бензобака которого была открыта, транспортное средство упало на него. Из бензобака на землю вылилось около двух литров и попало на одежду ребенка. К нему подбежал 10-летний хозяин мопеда, который решил поджечь вытекший бензин. Он откатил транспортное средство и вернулся к потерпевшему, который лежал спиной на земле рядом с лужей бензина, и поджег топливо зажигалкой. Пламя перекинулось на одежду и тело потерпевшего, который получил термические ожоги 90% площади тела. От полученных телесных повреждений ребенок через несколько дней скончался в медицинском учреждении», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в действиях хозяина мопеда были установлены признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но в силу недостижения им возраста привлечения к уголовной ответственности — 14 лет — преследование в отношении него прекращено.

«Подросток поставлен контролирующими органами на профилактический учет. На основании материалов уголовного дела малолетний помещен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Пензенской области сроком на 30 суток для проведения с ним дальнейшей профилактической работы», — сказала Людмила Фомина.

Она добавила, что в ходе предварительного следствия были детально изучены личности всех участников трагического события.

«На несовершеннолетних были получены характеристики по месту обучения, жительства, у органов и учреждений системы профилактики. Установлены факты совершения ими иных противоправных деяний. Также следствием инициировано привлечение родителей малолетних правонарушителей к административной ответственности», — сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что с момента возбуждения уголовного дела было проведено более 170 следственных действий, допрошены свыше 120 свидетелей, выполнено 16 различных судебных экспертиз, а общий объем материалов составил 12 томов.

По словам Людмилы Фоминой, в рамках расследования в министерство образования Пензенской области, УМВД РФ по региону, администрацию Каменского района были внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

«По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица», — резюмировала представитель следственного управления.